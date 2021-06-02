Галицькі хроніки COVID-19: 2 червня.

Станом на 09:00 2 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 898 хворих на сovid-19. За минулу добу – 166 нових випадків: 53 – на Івано-Франківщині (проведено 607 ПЛР-тестів), 70 – на Львівщині (проведено 1559 ПЛР-тестів) та 43 – на Тернопіллі (проведено 804 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині, троє в Івано-Франківській області та десятеро на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 червня (09:00): 69 538 випадків, 43 нових

Тернопіль – 7 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 7 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Підволочиський район – 7 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 червня (09:00): 136 086 випадків, 70 нових

Львів – 32 особи

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 3 особи

Пустомитівський район – 1 особа

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 2 особи

Старосамбірський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 червня (09:00): 86 274 випадки, 53 нових

Івано-Франківськ – 16 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 2 особи

Калуський район – 10 осіб

Долинський район – 3 особи

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 6 осіб

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Верховинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.