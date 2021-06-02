Галицькі хроніки COVID-19: 2 червня.

Станом на 09:00 2 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 898 хворих на сovid-19. За минулу добу – 166 нових випадків: 53 – на Івано-Франківщині (проведено 607 ПЛР-тестів), 70 – на Львівщині (проведено 1559 ПЛР-тестів) та 43 – на Тернопіллі (проведено 804 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині, троє в Івано-Франківській області та десятеро на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 червня (09:00): 69 538 випадків, 43 нових
Тернопіль – 7 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 7 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 3 особи
Підволочиський район – 7 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 червня (09:00): 136 086 випадків, 70 нових
Львів – 32 особи
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 3 особи
Пустомитівський район – 1 особа
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 2 особи
Старосамбірський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 червня (09:00): 86 274 випадки, 53 нових
Івано-Франківськ – 16 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 2 особи
Калуський район – 10 осіб
Долинський район – 3 особи
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 6 осіб
Рожнятівський район – 7 осіб
Богородчанський район – 4 особи
Верховинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
02.06.2021