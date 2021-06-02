У Тернополі на вихідних запрацює Центр масової вакцинації.

 

Найближчої суботи, 5 червня, у Тернополі у Центрі дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка почне працювати тимчасовий центр масової вакцинації громадян від коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Тернопільської облдержадміністрації.

 

 

У центрі будуть проводити щеплення жителям області, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 у додатку або на сайті «Дія».

 

«Шановні жителі Тернопільської області, хто зареєструвався на вакцинацію у додатку «Дія», або має бажання ще зареєструватися, приходьте суботу та в неділю у комплекс «Довженка». Таким чином ми зможемо вакцинувати більшість людей та сприятимемо тому, що восени захворюваність не зростатиме. Відтак цей імунний прошарок людей з антитілами буде завдяки вакцинації, а не тих, хто перехворів», - повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Теропільської ОДА Ольга Ярмоленко.

 

Тимчасовий центр масової вакцинації у Тернополі на вул. Злуки, 45 працюватиме у вихідні дні, до його роботи залучать вісім мобільних бригад медиків. Вакцинація у центрі відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. Імунізуватимуть осіб вакциною CoronaVac.

 

Ольга Ярмоленко уточнила, що  5 та 6 червня планують вакцинувати по 300 осіб.

 

За даними департаменту охорони здоров'я Теропільської ОДА, у Тернопільській області станом на 1 червня 35 тисяч 112 осіб отримали щеплення від Covid-19.

 

 

Нагадаємо, у Львові центр масової вакцинації проти Covid відкрився у суботу, 29 травня. За даними Львівсьокї облдерадміністрації, за суботу та неділю тут вакцинували 1041 людину.

 

Фото facebook.com/DOZTODA, slovoidilo.ua, depo.ua

02.06.2021

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