Лукашенко заявив про готовність визнати інституції "Д/ЛНР".

 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність впустити в Білорусь представників руху "ЛНР" для розмови з ув’язненим опозиціонером Романом Протасевичем, якого ще й звинуватили в участі у боях на Донбасі у складі добровольчого батальйону "Азов".

 

Про це Лукашенко сказав в ефірі телеканалу "Беларусь-1" після зустрічі з Путіним у Сочі.

 

"На Донбасі проти цих персоналій відкрите кримінальне провадження. Я нагадав президенту Путіну, що є кримінальне провадження, і сказав, що якщо у них будуть питання до них - запрошуємо до нас, хай ставлять запитання", - цитують Лукашенка.

 

Ці слова можна трактувати як крок до визнання суб'єктності маріонеткових "ЛНР-ДНР", тлумачить видання "Європейська правда".

 

 

Роман Протасевич, опозиційний активіст і блогер, був редактором телеграм-каналу "Нехта", а згодом - телеграм-каналу "Беларусь головного мозга". 23 травня літак, на якому він прямував з Афін до Вільнюса, під приводом повідомлення про замінування примусили до посадки в аеропорту Мінська, де Романа затримали разом з подругою.

 

Згодом стало відомо, що лист про нібито бомбу на борту прийшов на пошту аеропорт вже після того, як білоруські диспетчери заявили про нього пілотам літака.

 

У Білорусі Романа звинувачують в організації масових заворушень та "групових дій, які грубо порушують громадський порядок" і разом зі співзасновником "Нехти" Степаном Путилою внесли у список "осіб, причетних до терористичної діяльності".

 

1 травня прокуратура руху "ЛНР" заявила про відкриття кримінального провадження проти Романа Протасевича, звинувативши його в участі в обстрілах у складі добровольчого батальйону "Азов".

 

Командир "Азову" Андрій Білецький на це відповів, що Роман був на Донбасі як журналіст.

 

02.06.2021

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