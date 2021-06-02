До Конґресу США внесено законопроект про відновлення санкцій проти «Північного потоку-2».

Автор законопроекту звинуватив Байдена у спробах «послабити енергетичну незалежність Америки».

 

 

Конгресмен-республіканець Фред Келлер (Fred Keller) вніс на розгляд Палати представників законопроект, який передбачає негайне відновлення санкцій щодо російського газогону «Північний потік-2». Інформацію про це опубліковано на офіційному сайті конґресмена.

 

Нагадаємо, що 25 травня Білий дім оголосив, що не вводитиме санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора проєкту «Північний потік-2», а також проти її гендиректора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). «Я від самого початку був проти "Північного потоку-2". Але до того моменту, коли я зайняв посаду, він був майже завершений. Йти далі і запроваджувати санкції зараз, на мою думку, було б контрпродуктивним у плані наших європейських відносин», ­– заявив Байден, коментуючи рішення щодо газпромівського мегапроєкту.

 

Келлер, репрезентуючи свій законопроект, заявив, що він хоче «приділити пріоритетну увагу американській енергетиці», в той час як адміністрація Байдена, за його словами, намагається «послабити енергетичну незалежність Америки». «На жаль, рішення президента зняти санкції з російського газогону "Північний потік-2" за одночасного перешкоджання вітчизняному виробництву енергії чітко засвідчує позицію нинішньої адміністрації», – зазначив Келлер.

 

Цікаво, що чина адміністрація Білого дому неодноразово стверджувала, що виступає проти «Північного потоку-2». Сам Байден нещодавно заявляв, що це «поганий проєкт для Європи».

 

Тим часом, провідний республіканець в комітеті Палати представників з міжнародних справ Майкл  Маккол (Michael McCaul) і 20 республіканців комітету надіслали листа держсекретареві США Ентоні Блінкену, в якому висловили стурбованість з приводу рішення адміністрації відмовитися від запровадження обов'язкових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівника Маттіаса Варніґа.

 

«Україна стане значно вразливішою для російської аґресії, якщо Москва більше не потребуватиме Києва як транзитної країни для експорту свого газу в Західну Європу. Недавня російська військова ескалація в Україні і на її кордонах служить потужним нагадуванням про цю реальність», –застерегли законодавці. Вони також відзначили, що «якщо Кремль фундаментальним чином не змінить своєї поведінки, в тому числі не припинить незаконної окупації Криму і війни з Україною, було б наївно вважати, що такі заходи дійсно можуть бути ефективними».

02.06.2021

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