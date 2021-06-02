Кількість активних захворювань на ковід опустилася нижче 100 тисяч уперше з вересня.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2205 нових випадків захворювань на COVID-19. Водночас одужало 9405 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань зафіксували в Києві (473), а також у Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

 

Упродовж доби зареєстрували 158 летальних випадків.

 

Госпіталізовано 1262 особи.

 

Офіційно в Україні 93 407 активних носіїв COVID-19 – уперше після 23 вересня кількість незнятих діагнозів впала нижче 100-тисячної позначки.

 

Динаміка активних діагнозів

 

За весь час епідемії в Україні захворіло 2 206 836 осіб. Померло 50 857 людей.

 

02.06.2021

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