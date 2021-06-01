Галицькі хроніки COVID-19: 1 червня.

Станом на 09:00 1 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 732 хворих на сovid-19. За минулу добу – 176 нових випадків: 33 – на Івано-Франківщині (проведено 580 ПЛР-тестів), 111 – на Львівщині (проведено 1159 ПЛР-тестів) та 32 – на Тернопіллі (проведено 1159 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині, одна в Івано-Франківській області та восьмеро на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 червня (09:00): 69 495 випадки, 32 нові

Тернопіль – 13 осіб

Борщівський район – 1 особа

Гусятинський район – 2 особи

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 червня (09:00): 136 016 випадків, 111 нових

Львів – 26 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 2 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 2 особи

Сокальський район – 4 особи

Старосамбірський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 49 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 червня (09:00): 86 221 випадків, 33 нових

Івано-Франківськ – 4 особи

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 1 особа

Калуський район – 5 осіб

Долинський район – 1 особа

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 1 особа

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 6 осіб

Рогатинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.