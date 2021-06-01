Галицькі хроніки COVID-19: 1 червня.

Станом на 09:00 1 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 732 хворих на сovid-19. За минулу добу – 176 нових випадків: 33 – на Івано-Франківщині (проведено 580 ПЛР-тестів), 111 – на Львівщині (проведено 1159 ПЛР-тестів) та 32 – на Тернопіллі (проведено 1159 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині, одна в Івано-Франківській області та восьмеро на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 червня (09:00): 69 495 випадки, 32 нові
Тернопіль – 13 осіб
Борщівський район – 1 особа
Гусятинський район – 2 особи
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 червня (09:00): 136 016 випадків, 111 нових
Львів – 26 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 2 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 2 особи
Сокальський район – 4 особи
Старосамбірський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 49 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 червня (09:00): 86 221 випадків, 33 нових
Івано-Франківськ – 4 особи
Надвірнянський район – 3 особи
Снятинський район – 1 особа
Калуський район – 5 осіб
Долинський район – 1 особа
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 1 особа
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 6 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
01.06.2021