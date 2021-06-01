Зеленський призначив дипломата заступником керівника ОП.

 

В Офісі Президента України трансформували роботу підрозділів, відповідальних за реалізацію зовнішньополітичних рішень Володимира Зеленського.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОП.

 

Згідно з прес-релізом від Банкової, у структурі офісу створять новий підрозділ, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Його очолить Ігор Жовква, який раніше був заступником керівника ОП Андрія Єрмака з питань міжнародної політики. Він відповідатиме за координацію співпраці з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

 

Як зазначає пресслужба Офісу Президента України, також на посаду заступника керівника ОП призначено дипломата Андрія Сибігу. Він зосередиться на "широкому спектрі питань" зовнішньої політики і розвитку стратегічного партнерства.

 

"Сьогодні події в глобалізованому світі, без сумніву, потребують ще більшої проактивності та ініціативності з нашого боку. Саме тому президенту потрібна максимально різностороння, професійна та своєчасна відповідна експертиза – у швидкому темпі та в професійній модерації", – йдеться у повідомленні ОП.

 

Редактор інтернет-видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко привітав призначення Андрія Сибіги.

 

"Андрій Сибіга – мегакрутий, це еліта української дипслужби, і всі знають, що ці слова – не пустий комплімент. Банкова виграє від такого призначення, це справді посилення ОПУ. А наша інтеграція до ЄС та НАТО – настільки важливий напрямок, що давно потребує окремої уваги, без розпорошення зусиль. Тому фокусну концентрацію Ігоря Жовкви саме на цьому можна тільки вітати. І це також піде на користь", – прокоментував Сидоренко у Facebook.

 

01.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21 | | Наука
Чи створили коронавірус китайці?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Аґенти західних спецслужб розслідують походження коронавірусу. Якщо буде підтверджено витік SARS-Cov-2 з лабораторії у Вухані, то на Китай можуть накласти трильйонні штрафи.
31.05.21 | | У світі
Скільки може прожити людина?
Згідно з новим дослідженням, теоретично навіть 150 років. Але питання, чи прогрес у медицині впливає на цю фундаментальну межу залишається відкритим
29.05.21 | | Наука
Павичеві хозари
Василь МАХНО
Що підштовхнуло його на ризик приступити до писання експериментального роману? Без чого і кого не було б «Хозарського словника»?
29.05.21 | | Дискурси
Історія Європи (І)
Артуро Перес-Реверте
Був час, коли Європа була великою й озорила історію. З неї пішло майже все важливе, що сформувало світ: культура, право, філософія, свободи, великий мир і великі війни...
29.05.21 | | Дискурси
Мораторій на «Північний потік – 2»
відкритий лист
77 відомих інтелектуалів апелюють до Анґели Меркель із закликом негайно оголосити мораторій на газопровід «Північний потік – 2»
29.05.21 | | Дискурси
Культ Орвелла
Юстина Добуш
Всупереч поширеній думці, роман «1984» Орвелла сприяє тоталітаризмові. Тому його і перевидають та перевидають у путінській Росії
28.05.21 | | Дискурси
Оловець
Іван Франко
В день пам'яті Івана Франка (†28.05.1916) пропонуємо прочитати його пронизливе оповідання зі шкільного циклу (1879 року)
28.05.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.