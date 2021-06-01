Зеленський призначив дипломата заступником керівника ОП.

В Офісі Президента України трансформували роботу підрозділів, відповідальних за реалізацію зовнішньополітичних рішень Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОП.

Згідно з прес-релізом від Банкової, у структурі офісу створять новий підрозділ, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Його очолить Ігор Жовква, який раніше був заступником керівника ОП Андрія Єрмака з питань міжнародної політики. Він відповідатиме за координацію співпраці з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

Як зазначає пресслужба Офісу Президента України, також на посаду заступника керівника ОП призначено дипломата Андрія Сибігу. Він зосередиться на "широкому спектрі питань" зовнішньої політики і розвитку стратегічного партнерства.

"Сьогодні події в глобалізованому світі, без сумніву, потребують ще більшої проактивності та ініціативності з нашого боку. Саме тому президенту потрібна максимально різностороння, професійна та своєчасна відповідна експертиза – у швидкому темпі та в професійній модерації", – йдеться у повідомленні ОП.

Редактор інтернет-видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко привітав призначення Андрія Сибіги.

"Андрій Сибіга – мегакрутий, це еліта української дипслужби, і всі знають, що ці слова – не пустий комплімент. Банкова виграє від такого призначення, це справді посилення ОПУ. А наша інтеграція до ЄС та НАТО – настільки важливий напрямок, що давно потребує окремої уваги, без розпорошення зусиль. Тому фокусну концентрацію Ігоря Жовкви саме на цьому можна тільки вітати. І це також піде на користь", – прокоментував Сидоренко у Facebook.