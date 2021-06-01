Верховна Рада заборонила безмежний обіг целофанових пакетів.

 

Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", який упроваджує поступову заборону на безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібних магазинах, аптеках, ресторанах, кафе та інших закладах громадського харчування та надання послуг.

 

 

Як повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", за законопроєкт №2051-1 при повторному другому читанні проголосувало 297 народних депутатів.

 

Заборона стосується поширення надтонких пластикових пакетів, а також тонких та оксорозкладних пластикових пакетів, однак не поширюється на біорозкладні пластикові пакети й надтонкі, що призначені для упакування риби, м'яса, сипучих продуктів та льоду, зазначено на сайті Верховної Ради.

 

Як пояснило на сайті Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, заборона на безоплатне поширення тонких пакетів (до 50 мікрометрів) набуде чинності через дев'ять місяців після ухвалення закону. Заборона на оксорозкладні пластикові пакети почне діяти з 2022 року, а на біорозкладні й надтонкі, які є первинною упаковкою для риби, м'яса, льоду й сипучих продуктів, – з 2023 року.

 

"Оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети насправді є бомбою уповільненої дії. Оскільки їх виготовляють з використанням оксодомішок. Такі домішки допомагають пакету розкладатися на мікропластик, який легко потрапляє в довкілля і воду й тим самим становить велику загрозу для здоров'я людини", – пояснило міністерство.

 

Водночас сам закон набуде чинності через пів року після його підписання.

 

Як повідомило Мінприроди, за зазначений час магазини, супермаркети, ресторани, кафе й аптеки мають повністю перейти на безпечніші для довкілля і здоров'я людей альтернативи – пакети й сумки багаторазового використання, паперові пакети, біорозкладні пакети. Водночас підприємства мають утилізувати всі пакети, які потрапили під заборону, але залишилися в обігу. Інакше їх чекатиме штраф розміром від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн., за повторне порушення – від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн.

 

01.06.2021

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