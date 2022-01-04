У Франківську почнуть будувати підземні контейнерні майданчики для сміття.

Франківські комунальники цього року мають намір забрати контейнери зі сміттям із вулиць міста. Натомість будуватимуть підземні контейнерні майданчики. Про це повідомив заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

За його словами, спершу придбають 20 майданчиків для розташування у центральній частині міста. Контейнери на них встановлюватимуть для роздільного збору пластику, паперу і скла.

«Почнемо одразу десь із 20 майданчиків, переважно у центральній частині міста, а згодом будемо переходити у райони. Вони будуть підземні, місткістю приблизно чотири кубометри. Встановлюватимемо ще три спеціальні контейнери для сортування. Таким чином будемо запроваджувати сортування сміття у місті Івано-Франківську», – сказав Михайло Смушак у коментарі «Західному кур’єру».

Зазначимо, наразі в Івано-Франківську є один підземний контейнерний майданчик для сміття, який змонтували у 2019 році на вулиці Грушевського, біля стоматологічного корпусу медуніверситету.

Також у Івано-Франківську працюють дві сміттєві сортувальні лінії. Одна – комунальна, розташована на міському полігоні твердих побутових відходів у с. Рибне, а друга, приватна, – на території «АТП-0928», яке надає послуги з вивезення твердих побутових відходів із більшої частини міста та деяких сіл міської територіальної громади. Щодня 17 екіпажів «АТП-0928» здійснюють вивезення ТПВ із 815 контейнерів, які розташовані на 185 контейнерних майданчиках.

За словами Смушака, наразі проблем із вивезенням твердих побутових відходів в Івано-Франківську нема.

Нагадаємо, державні будівельні норми про будівництво вакуумних і підземних контейнерів для сміття діють в Україні з 2019 року.

Фото gk-press.if.ua, facebook.com/lev.partskhaladze