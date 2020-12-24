На Прикарпатті 30 громад з 1 січня не матимуть куди вивозити сміття.

 

Івано-Франківське підприємство «Полігон ТПВ», яке займається захороненням побутових відходів на сміттєзвалищі у селі Рибне, повідомило про те, що з 1 січня 2021 року призупинить приймати ТПВ від громад Прикарпаття, окрім міської громади Івано-Франківська, через перенавантаження.​ Про це повідомив керівник КП «Полігон ТПВ» Юрій Мороз.

 

Фото https://kurs.if.ua

 

«Полігон працюватиме в штатному режимі. Раніше він приймав побутові відходи майже з усієї області, в загальному обсязі це становило приблизно 70% твердих побутових відходів, продукованих на території області. Зокрема, з Косова, Яремча тощо. Натомість, з 1го січня прийматимемо тільки від Івано-Франківської громади. Два роки ми добиваємося, щоб нам виділили шматок землі для будівництва заводу з переробки, але нічого не робиться», – зазначив Юрій Мороз у коментарі «Суспільному».

 

За його словами, наразі полігон заповнений на 90%: «Ми маємо його в оренді до 2027-го року. Ми повинні раціонально використати ресурс, який залишився».

 

Близько 30 громад на Івано-Франківщині отримали листи від КП «Полігон ТПВ» про те, що з 1 січня підприємство не зможе приймати побутові відходи у селі Рибне через перенавантаження, повідомив виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.

 

Він зауважив, що громади збентежені таким повідомленням, бо опинилися у безвиході. Адже КП «Полігон ТПВ» є стратегічним об’єктом в області. Подібні сміттєзвалища на Прикарпатті є біля Коломиї, Калуша та Брошнів-Осади.

 

«Щоб вирішити проблему, ми хочемо зараз об’єднатись і розробити регіональний План управління відходами до 2030 року. Далі будемо просити обласну раду погодити цей документ і скерувати на нього фінансування», – додав Мельничук.

 

Фото www.ukrinform.ua

 

Зазначимо, КП «Полігон ТПВ» створений за рішенням Івано-Франківської міської ради у 2009 році. Основний вид діяльності – захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону в районі села Рибне, Ямницької ОТГ. Площа полігону – близько 13 га землі. Впродовж останніх років тут запустили сортувальну лінію, біогазову установку та фільтратопровід.

 

Нагадаємо, ТзОВ «Підзембудкомунікації», яке обслуговує полігон ТПВ у Коломийській ОТГ, заявило про намір збудувати сміттєпереробний комплекс.

 

24.12.2020

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