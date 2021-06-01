122 німці отримуватимуть щомісяця 1200 євро ні за що.

Це експеримент, учасникам якого потрібно лише вчасно заповнювати анкету.

З понад двох мільйонів громадян Німеччини, котрі зголосилися для участі в експерименті «Безумовний базовий дохід» (Das Bedingungslose Grundeinkommen – BGE), відібрано 122-х учасників. Всі вони неодружені, віком від 21 до 40 років. Відтак з першого червня й протягом трьох років вони фактично ні за що отримуватимуть 1200 євро щомісяця. Про це повідомив німецький телеканал ARD.

Організатором соціального експерименту виступила неурядова організація з Берліна під назвою «Мій базовий дохід» (Mein Grundeinkommen). Вона залучила до справи 150 тисяч приватних донорів, які видали на експеримент 5,2 мільйона євро.

Учасникам експерименту не треба було доводити соціальну незахищеність, не довелося також давати якихось обіцянок щодо своєї подальшої поведінки. Упродовж експерименту вони можуть працювати, скільки їм хочеться, податися на навчання або пробайдикувати всі три роки. Єдиний їхній обов'язок – раз на пів року заповнювати онлайн-анкети.

«Ми перевіримо, чим займатимуться люди, якщо дати їм на три роки матеріальну стабільність. Чи витрачатимуть вони гроші, чи відкладатимуть на чорний день. Ходитимуть вони на роботу чи працюватимуть за скороченим графіком? Чи ухвалюватимуть сміливіші рішення у своєму фаховому житті? Чи стануть вони соціально свідомішими? Займатимуться самовдосконаленням? Чи жертвуватимуть більше?» – ставить запитання керівник експерименту Юрґен Шупп (Jürgen Schupp) з Німецького інституту економічних досліджень.

Згідно з останньою соціологією, питання базового доходу розділило німецьке суспільство приблизно навпіл. Половина вважає, що дармові гроші лише розбестять людей, зроблять їх лінивішими й менш корисними для суспільства. Інша половина вважає, що додаткові гроші допоможуть фаховому й моральному зростанню громадян.