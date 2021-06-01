122 німці отримуватимуть щомісяця 1200 євро ні за що.

Це експеримент, учасникам якого потрібно лише вчасно заповнювати анкету.

 

 

З понад двох мільйонів громадян Німеччини, котрі зголосилися для участі в експерименті «Безумовний базовий дохід» (Das Bedingungslose Grundeinkommen – BGE), відібрано 122-х учасників. Всі вони неодружені, віком від 21 до 40 років.  Відтак з першого червня й протягом трьох років вони фактично ні за що отримуватимуть 1200 євро щомісяця. Про це повідомив німецький телеканал ARD.

 

Організатором соціального експерименту виступила неурядова організація з Берліна під назвою «Мій базовий дохід» (Mein Grundeinkommen). Вона залучила до справи 150 тисяч приватних донорів, які видали на експеримент 5,2 мільйона євро. 

 

Учасникам експерименту не треба було доводити соціальну незахищеність, не довелося також давати якихось обіцянок щодо своєї подальшої поведінки. Упродовж експерименту вони можуть працювати, скільки їм хочеться, податися на навчання або пробайдикувати всі три роки. Єдиний їхній обов'язок – раз на пів року заповнювати онлайн-анкети.

 

«Ми перевіримо, чим займатимуться люди, якщо дати їм на три роки матеріальну стабільність. Чи витрачатимуть вони гроші, чи відкладатимуть на чорний день. Ходитимуть вони на роботу чи працюватимуть за скороченим графіком? Чи ухвалюватимуть сміливіші рішення у своєму фаховому житті? Чи стануть вони соціально свідомішими? Займатимуться самовдосконаленням? Чи жертвуватимуть більше?» – ставить запитання керівник експерименту Юрґен Шупп (Jürgen Schupp) з Німецького інституту економічних досліджень.

 

Згідно з останньою соціологією, питання базового доходу розділило німецьке суспільство приблизно навпіл. Половина вважає, що дармові гроші лише розбестять людей, зроблять їх лінивішими й менш корисними для суспільства. Інша половина вважає, що додаткові гроші допоможуть фаховому й моральному зростанню громадян.

01.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21 | | Наука
Чи створили коронавірус китайці?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Аґенти західних спецслужб розслідують походження коронавірусу. Якщо буде підтверджено витік SARS-Cov-2 з лабораторії у Вухані, то на Китай можуть накласти трильйонні штрафи.
31.05.21 | | У світі
Скільки може прожити людина?
Згідно з новим дослідженням, теоретично навіть 150 років. Але питання, чи прогрес у медицині впливає на цю фундаментальну межу залишається відкритим
29.05.21 | | Наука
Павичеві хозари
Василь МАХНО
Що підштовхнуло його на ризик приступити до писання експериментального роману? Без чого і кого не було б «Хозарського словника»?
29.05.21 | | Дискурси
Історія Європи (І)
Артуро Перес-Реверте
Був час, коли Європа була великою й озорила історію. З неї пішло майже все важливе, що сформувало світ: культура, право, філософія, свободи, великий мир і великі війни...
29.05.21 | | Дискурси
Мораторій на «Північний потік – 2»
відкритий лист
77 відомих інтелектуалів апелюють до Анґели Меркель із закликом негайно оголосити мораторій на газопровід «Північний потік – 2»
29.05.21 | | Дискурси
Культ Орвелла
Юстина Добуш
Всупереч поширеній думці, роман «1984» Орвелла сприяє тоталітаризмові. Тому його і перевидають та перевидають у путінській Росії
28.05.21 | | Дискурси
Оловець
Іван Франко
В день пам'яті Івана Франка (†28.05.1916) пропонуємо прочитати його пронизливе оповідання зі шкільного циклу (1879 року)
28.05.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.