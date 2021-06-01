"Слугам народу" забракло голосів для ревізії мовного закону.

У Верховній Раді забракло голосів для того, щоб внести до порядку денного сесії проєкт закону, котрий відтерміновував набуття чинності норм про українську мову в кіно- та телеіндустрії.

За початок процедури розгляду проєкту закону "щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" (№5554) проголосувало 204 народних депутати. При тім, якби порядок денний підтримала ціла фракція "ОПЗЖ", а не її третина, то цей проєкт таки отримав би належну кількість голосів.

Законодавчу ініціативу підтримали: "Слуга народу" – 172 народних депутати (із 243); "Опозиційна платформа – За життя" – 15 нардепів (із 44); група "За майбутнє" – 7 нардепів (із 22); "Європейська солідарність" – 1 нардеп (із 27; ідеться про Мустафу Джемілєва – можливо, помилка); позафракційні – 9.

"Проросійські спроби вдарити по закону про українську мову і відтермінувати переклад фільмів відбито. 204 – рішення не прийнято. Але це точно не останній бій", – прокоментував народний депутат із фракції "Голос" Роман Лозинський.

Як писав Z, народні депутати із фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкти, котрі пропонують відкласти на невизначений термін впровадження норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної в частині, котра стосується трансляції фільмів. 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону, котра передбачає, що фільми в Україні мають демонструвати українською мовою. Це стосується і кінопрокату, і інтернет-платформ, і телебачення.

24 травня депутати "Слуги народу" Микита Потураєв і Євгенія Кравчук, а 28 травня – інший "слуга народу" Олександр Савченко зареєстрували законопроєкти №№ 5554 і 5554-1, які відкладають початок дії норми про кінопокази на невизначене післякарантинне майбутнє. Формальний привід – карантинні збитки індустрії.

"Влада розпочала найзухваліший за два роки наступ на закон про мову, прагнучи зберегти домінування російської мови в медіа. Медіапростір є одним із головних полів битви в російській гібридній війні проти України, яка є перш за все війною за ідентичність. Саме тому Росія і проросійський олігархат завжди особливі зусилля спрямовували саме на русифікацію засобів масової інформації. Ухвалення в 2019 році довгоочікуваного закону про мову дозволило зупинити московську мовну експансію. Процес формування цілісного українського мовно-культурного простору має незаперечну суспільну підтримку і вирішальне значення для національної безпеки України", – заявила з цього приводу ініціатива "Мова об'єднує".