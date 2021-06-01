Німеччина і Франція наполягають на важливості "нормандського формату".

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі слід підтримувати надалі. І цей формат не залежить від подій у Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких відбуваються переговори, називаються "мінськими" (нагадаємо, парії Лукашенкові навіть випало приймати в Мінську на переговорах Анґелу Меркель та Франсуа Олланда).

"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством та опозицією, це жодним чином не відповідає нашим стандартам", – сказала Меркель, згідно з повідомленням "Німецької хвилі".

Меркель додала, що "нормандський формат" має працювати надалі, попри те, що прогрес у межах цього переговорного процесу відбувається дуже важко.

Натомість президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що потрібне продовжувати шукати рішення врегулювання на Сході України через "нормандський формат". "У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно… Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "нормандський формат", у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу", – сказав він.

З його слів, для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість та систематична робота".

Останній саміт у "нормандському форматі" відбувся у Парижі в грудні 2019 року. Планувалося, що наступна зустріч відбудеться навесні 2020 року, однак упродовж року вона так і не відбулася.