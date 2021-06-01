Відтепер британський штам коронавірусу називається Альфа, південноафриканський – Бета.

За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, варіанти коронавірусу COVID-19 почнуть позначати буквами грецького алфавіту, щоб уникнути дискримінації країн, в яких ці штами виявили вперше, і для спрощення вживання в поточній мові.

"Всі віруси, зокрема SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19, з часом змінюються. Більшість змін практично не впливають на властивості вірусу. Однак деякі зміни можуть вплинути – такі як легкість його поширення, важкість пов'язаного з ним захворювання або ефективність вакцин, терапевтичних препаратів, діагностичних інструментів або інших заходів громадської охорони здоров'я та соціальних заходів.

ВООЗ у співпраці з партнерами, експертними мережами, національними органами влади, установами та дослідниками здійснює моніторинг та оцінку еволюції SARS-CoV-2 з січня 2020 року. Наприкінці 2020 року поява варіантів, що становлять підвищений ризик для глобального громадського здоров'я, спонукала охарактеризувати конкретні варіанти штамів пріоритетності глобального моніторингу та досліджень і, в результаті, інформувати про поточні заходи реагування на пандемію COVID-19:

варіанти занепокоєння (Variants of Concern, VOC) – що викликають підвищення трансмісивності чи негативних змін в епідеміології COVID-19; або підвищення вірулентності чи зміну клінічної картини захворювання; або зниження ефективності заходів громадської охорони здоров'я та соціальних заходів чи доступних діагностичних, вакцинаційних та терапевтичних засобів;

варіанти спостереження (Variants of Interest, VOI) – якщо в порівнянні з еталонним ізолятом його геном має мутації із встановленими або підозрюваними фенотиповими наслідками.

ВООЗ та її міжнародні мережі експертів відстежують зміни у вірусі, щоб у разі виявлення значних мутацій можна було інформувати країни і громадськість про будь-які зміни, необхідні для реагування на цей варіант і запобігання його поширенню.

Запроваджені номенклатурні системи для найменування та відстеження генетичних ліній SARS-CoV-2 – GISAID, Nextstrain і Pango – вже використовують і будуть використовувати у сфері науки. Для сприяння публічному обговоренню варіантів ВООЗ скликала групу вчених з робочої групи ВООЗ з еволюції вірусів, мережі референс-лабораторій ВООЗ з COVID-19, представників GISAID, Nextstrain, Pango і додаткових експертів в області вірусології, мікробної номенклатури та комунікації для розгляду позначень, що легко вимовляються і не стигматизуть країн, де їх вперше виявили. Відтак ця група експертів, скликана ВООЗ, рекомендувала використовувати маркування з використанням букв грецького алфавіту, тобто Альфа, Бета, Гамма, щоб легше і практичніше обговорюватися ненауковою аудиторією."

Відповідно до нової системи, "британський" штам коронавірусу B.1.1.7 отримає назву "Альфа", варіант B.1.351, уперше виявлений в ПАР, стане "Бетою", а бразильський P.1 - "Гаммою", індійський B.1.617.2 – "Дельтою". Ці чотири штами визначені як варіанти занепокоєння, ще шість (Епсилон, Зета, Ета, Тета, Йота і Каппа) – обрані для позначення варіантів, за якими пильно спостерігають.