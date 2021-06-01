Кількість одужань від ковіду майже вшестеро перевершила число захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 2137 нових випадків захворювань на COVID-19. Водночас одужало 12 085 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (434), у Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

За добу шпиталізували 579 людей із ковідом.

Упродовж дня зареєстрували 163 смерті, спричинені ускладненнями від ковіду. За весь час епідемії в Україні зареєстрували 50 699 летальних випадків.