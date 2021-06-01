Кількість одужань від ковіду майже вшестеро перевершила число захворювань.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 2137 нових випадків захворювань на COVID-19. Водночас одужало 12 085 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (434), у Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

 

За добу шпиталізували 579 людей із ковідом.

 

Упродовж дня зареєстрували 163 смерті, спричинені ускладненнями від ковіду. За весь час епідемії в Україні зареєстрували 50 699 летальних випадків.

 

01.06.2021

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