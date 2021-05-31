Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця.

Литва позбавила блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді, статусу біженця.

Про це повідомляє інтернет-видання "Європейська правда", покликаючись на своє джерело.

Співрозмовник "ЄП" нагадав, що Шарій отримав статус біженця у 2012 році. "Він отримав статус біженця в Литві. Це було за часів Януковича, коли видавалося, що він втікає від режиму Януковича", – пояснив інформатор.

З його слів, "статус біженця має таку особливість, що його дуже складно позбавити".

Згідно з даними "Української правди", 10 травня 2021 року Шарію анулювали всі документи та оголосили його persona non grata.

У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.

У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. Він стверджував, що проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього сфальсифікували справи.

16 лютого Анатолію Шарію, який проживає в Іспанії, повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян