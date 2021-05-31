Український літературознавець, публіцист, громадський діяч і письменник Михайло Слабошпицький помер на 75-му році життя вночі на 30 травня.

Про це повідомила дружина Слабошпицького Світлана Короненко в Facebook

"Вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", – написала пані Світлана.

У повідомленні на офіційній сторінці Національної спілки письменників України зазначено, що Слабошпицький помер після важкої хвороби.

"У цю підступну смерть, коли пишно квітує київська весна, важко повірити, адже нас залишила людина надзвичайної працьовитості та енергії, душа й серце якої цілковито належали українському народові. Михайло Слабошпицький був і залишається для всіх нас високим моральним авторитетом, навчителем і просвітителем, котрий залишив по собі не лише багатющий літературний спадок, до незглибимих джерел якого приторкатимуться наступні покоління, а й учнів і вдячних послідовників", – ідеться в некролозі на сайті НСПУ.

Письменниця Любов Голота написала: "Михайло Слабошпицький перейшов величезні больові митарства, але жодного разу в розмові зі мною чи Павлом Мовчаном не сказав слова «смерть», навіть учора близько сьомої вечора він розмовляв із Павлом про дуже важливу справу, вирішили повернутися до неї в понеділок… Голос видавав Михайлів біль і муку, але ми обоє вірили, що він зуміє перебороти недугу і житиме ще довго. Вірили, говорили й зранку про нього удвох, аж доки не зателефонував син Святослав і не сказав нам страшну звістку".



Михайло Слабошпицький народився 28 липня 1946 року в селі Мар’янівка на Черкащині. 1971 року закінчив факультет журналістики Київського державного університету. Працював кореспондентом, редактором відділу критики газети "Літературна Україна", головним редактором газети "Вісті з України", журналу "Вавилон XX". Із 1995 року був виконавчим директором Ліги українських меценатів, а також директором видавництва "Ярославів Вал", співголовою координаційної ради Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Від 2006 до 2014 року був секретарем Національної спілки письменників України. Впродовж багатьох років Михайло Слабошпицький вів радіопрограми на "Українському радіо", був організатором численних літературних заходів.



"Здається, він прочитав усе, що виходило в Україні протягом (щонайменше) півсторіччя. Його уваги не минала жодна світова книжкова новинка, він оперував сотнями імен. Його знання, ерудиція, інтелект – неймовірні.



Вечори в Будинку вчителя, в книгарнях, Музеї літератури, зустрічі в університетах, у районних та міських авдиторіях… Як він поєднував роботу за письмовим столом з організаційною, видавничою, з постійною готовністю долучитися до українських важливих справ – від порятунку паперових видань до свого дітища – Міжнародного конкурсу української мови імені Яцика, до якого долучилися тисячі школярів, курсантів, студентів?!



Ті, хто товаришував із Михайлом, знають його прекрасну здатність озватися саме тоді, коли потрібен його голос". Любов Голота

Михайло Слабошпицький – автор книг "Поет із пекла (Тодось Осьмачка)", "Никифор Дровняк із Криниці", "Веньямін літературної сім”ї (Олекса Влизько)", "З голосу нашої Кліо", "Українські меценати", "Українець, який відмовився бути бідним" (про Петра Яцика), "Пейзаж для Помаранчевої революції", "25 поетів української діаспори", книжок-мемуарів "Протирання дзеркала", "Тіні в дзеркалі" та "З пам’яті дзеркала. Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури", а також багатьох дитячих оповідань.

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2005 року за роман-біографію "Поет із пекла".