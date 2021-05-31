В Україні мінімальна зі серпня кількість нових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1022 нових випадки захворювань на COVID-19. Це мінімальний показник добових захворювань зі серпня (попередній мінімум був іще 9 серпня – 1008 випадки).

 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я. 

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Дніпропетровській (134) та Миколаївській (107) областях.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб) 

 

За добу шпиталізували 810 осіб.

 

Зафіксовано 64 смерті.

 

Одужало – 4934 пацієнти. 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 202 494 людини. Померло – 50 536.

 

31.05.2021

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