В Україні мінімальна зі серпня кількість нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1022 нових випадки захворювань на COVID-19. Це мінімальний показник добових захворювань зі серпня (попередній мінімум був іще 9 серпня – 1008 випадки).
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Дніпропетровській (134) та Миколаївській (107) областях.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
За добу шпиталізували 810 осіб.
Зафіксовано 64 смерті.
Одужало – 4934 пацієнти.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 202 494 людини. Померло – 50 536.
31.05.2021