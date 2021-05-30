В Україні вдруге за дев'ять місяців фіксують менше 2 тисяч випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1703 нові випадки захворювання на COVID-19. Лише вдруге за дев'ять місяців у добовій статистиці ковіду фіксують менше 2 тисяч захворювань (нагадаємо, за підсумками 23 травня в Україні виявили 1334 випадків).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків минулої доби зареєстрували у Дніпропетровській (257), Харківській (143), Миколаївській (127) та Київській (122) областях.

 

Упродовж доби зареєстрували 5733 одужання. Шпиталізували 1330 пацієнтів.

 

Напередодні зафіксували 84 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії в Україні померло 50 472 людей.

 

30.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Скільки може прожити людина?
Згідно з новим дослідженням, теоретично навіть 150 років.
29.05.21 | | Наука
Оловець
Іван Франко
В день пам'яті Івана Франка (†28.05.1916) пропонуємо прочитати його пронизливе оповідання зі шкільного циклу (1879 року)
28.05.21 | | Минуле
Дівчинко моя сонячна
Анастасія Канарська
«...йду в сльози, але ніхто інший стільки не знає, а відповідно — не може розповісти про Всесвіт на ім’я Галя Канарська». Нині сороковини
28.05.21 | | Штука
На кожну людину － шість птахів
Досі найдетальніший аналіз засвідчив, що на Землі живе 50 мільярдів птахів.
27.05.21 | | Наука
Апостольське переємство в Українській Греко-Католицькій Церкві
Ієромонах Мануїл (Пишкович)
Одним із ґарантів того, що Церква залишається вірною своїй місії, було апостольське переємство (сукцесія) ієрархів, які вели своє походження від апостолів
27.05.21 | | Минуле
На оперних сценах трьох континентів
Тарас Бережанський
Контракти я взяв завдяки прослуховуванню «New York International Opera Auditions», я приїхав на прослуховування сам, і взяв два контракти – у операх Чилі і Австралії.
27.05.21 | | Штука
Примарна ойкумена ЗУНР
Володимир СЕМКІВ
Книжка Рубена Фана здмухує ілюзії і пропонує прагматичний погляд на речі – іноді через несподівані ракурси
27.05.21 | | Галичина
Королі шахрайства
Юрій Винничук
Батяр брав чистий аркуш завбільшки з банкноту і вкладав поміж валки. Один оберт корбою – і з протилежного боку виповзав новісінький долар
26.05.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.