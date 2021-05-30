В Україні вдруге за дев'ять місяців фіксують менше 2 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1703 нові випадки захворювання на COVID-19. Лише вдруге за дев'ять місяців у добовій статистиці ковіду фіксують менше 2 тисяч захворювань (нагадаємо, за підсумками 23 травня в Україні виявили 1334 випадків).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Найбільшу кількість підтверджених випадків минулої доби зареєстрували у Дніпропетровській (257), Харківській (143), Миколаївській (127) та Київській (122) областях.

Упродовж доби зареєстрували 5733 одужання. Шпиталізували 1330 пацієнтів.

Напередодні зафіксували 84 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії в Україні померло 50 472 людей.