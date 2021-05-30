Нові ПДР в Польщі обмежують пішоходам користування ґаджетами.

Водночас нові приписи підвищують пріоритетність пішоходів на пішохідних переходах.

 

 

З першого червня в Польщі набирають чинності зміни до правил дорожнього руху, головна мета яких – підвищити безпеку пішоходів на дорогах. Як повідомляє радіо RMF24, передовсім зміни торкнуться правил переходу вулиць пішоходами та швидкісних обмежень для водіїв.

 

Згідно з новими приписами, перевагу перед транспортними засобами матимуть не лише ті пішоходи, котрі перебувають на пішохідному переході, а й ті, що тільки виходять на нього. Виняток становить лише трамвай. Пішоходи матимуть пріоритет перед трамваєм лише тоді, коли вони вже перебувають на пішохідному переході.

 

Водій же колісного транспортного засобу, наближаючись до пішохідного переходу, буде зобов’язаний дотримуватися особливої обережності та «зменшити швидкість таким чином, щоб не загрожувати пішоходам, які перебувають на переході або виходять на нього, і поступатися дорогою пішоходам».

 

Пішоходи, зі свого боку, зобов’язані проявляти особливу обережність під час переходу дороги чи колії. Для них залишається чинною заборона вибігати на дорогу безпосередньо перед транспортним засобом, що рухається, зокрема й на пішохідному переході.

 

Окрім того, пішоходу забороняється користуватися телефоном чи іншими електронними пристроями під час виходу на дорогу, у тому числі на пішохідному переході, «якщо це обмежує можливість спостереження за ситуацією на дорозі, колії чи пішохідному переході».

 

Нові правила також запроваджують загальне обмеження до 50 км/год швидкості руху транспортних засобів у забудованих районах. Також водії повинні дотримуватися мінімальної відстані між транспортними засобами на автострадах та швидкісних магістралях. Цей інтервал, виражений у метрах, визначається як половини числа швидкості у кілометрах за годину. Наприклад, за швидкості 100 км/год відстань не повинна бути меншою за 50 м.

30.05.2021

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