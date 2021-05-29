Галицькі хроніки COVID-19: 29 травня.

 

Станом на 09:00 29 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 322 хворих на сovid-19. За минулу добу – 353 нових випадків: 65 – на Івано-Франківщині (проведено 612 ПЛР-тестів), 231 – на Львівщині (проведено 1111 ПЛР-тести) та 57 – на Тернопіллі (проведено 773 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, одна – на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 травня (09:00): 69 375 випадків, 57 нових

 

Тернопіль – 15 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 5 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 травня (09:00): 135 811 випадків, 231 новий

 

Львів – 84 особи

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 4 особи

Дрогобицький район – 10 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 8 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам’янка-Бузький район – 17 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 22 особи

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 10 осіб

Яворівський район – 35 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 травня (09:00): 86 136 випадків, 65 нових

 

 

Івано-Франківськ – 7 осіб

Тисменицький район – 11 осіб

Надвірнянський район – 1 особа

Снятинський район – 6 осіб

Косівський район – 3 особи

Калуський район – 5 осіб

Долинський район – 2 особи

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 9 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 3 особи

Городенківський район – 2 особи

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 8 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

29.05.2021

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