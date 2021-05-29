Галицькі хроніки COVID-19: 29 травня.

Станом на 09:00 29 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 322 хворих на сovid-19. За минулу добу – 353 нових випадків: 65 – на Івано-Франківщині (проведено 612 ПЛР-тестів), 231 – на Львівщині (проведено 1111 ПЛР-тести) та 57 – на Тернопіллі (проведено 773 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, одна – на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 травня (09:00): 69 375 випадків, 57 нових
Тернопіль – 15 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 5 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 травня (09:00): 135 811 випадків, 231 новий
Львів – 84 особи
Бродівський район – 7 осіб
Буський район – 4 особи
Дрогобицький район – 10 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 8 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам’янка-Бузький район – 17 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 1 особа
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 22 особи
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 10 осіб
Яворівський район – 35 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 травня (09:00): 86 136 випадків, 65 нових
Івано-Франківськ – 7 осіб
Тисменицький район – 11 осіб
Надвірнянський район – 1 особа
Снятинський район – 6 осіб
Косівський район – 3 особи
Калуський район – 5 осіб
Долинський район – 2 особи
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 9 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 3 особи
Городенківський район – 2 особи
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
29.05.2021