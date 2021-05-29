Після чергового путчу Малі отримало нового президента.

На цю посаду призначено лідера військової хунти.

 

 

Конституційний суд Малі оголосив полковника Ассімі Ґоїту (Assimi Goïta) тимчасовим президентом країни. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на постанову суду. Згідно з документом, полковник Ґоїта буде виконувати обов'язки «тимчасового президента для керівництва перехідним процесом у країні до моменту його завершення».

 

Суд оголосив, що ухвалив таке рішення, бо посада президента виявилася вакантною після демісії виконувача обов'язків глави держави Ба Ндао. 

 

Нагадаємо, що 18 серпня 2020 року в Малі стався військовий переворот. Тимчасовим президентом 21 вересня був обраний колишній міністр оборони полковник у відставці Ба Ндао, а лідер перевороту Ассімі Гоїто став віцепрезидентом.

 

24 травня поточного року тимчасового президента Ба Ндао і тимчасового прем'єр-міністра Моктар Уана затримали військовики, а віцепрезидент Ассімі Ґоїта повідомив, що позбавив президента і прем'єра повноважень через порушення ними ухваленої в серпні хартії перехідного періоду, яка тимчасово замінила конституцію. Йшлося про те, що Ндао він скинув після того, як той відмовився ввести до складу уряду двох офіцерів з хунти. 

 

У середу, 26 травня, військовики-путчисти оголосили, що Ба Ндао і Моктар Уан подали до демісії і полишили свої посади. Кілька годин по тому Ґоїта заявив, що взяв на себе функції глави держави. «Нам довелося вибирати між хаосом і згуртованістю в силах оборони і безпеки, і ми вибрали згуртованість», – заявив лідер хунти.

29.05.2021

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