МЗС: Байден порозмовляє зі Зеленським перед зустріччю з Путіном.

 

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що Президент Володимир Зеленський матиме розмову із президентом США Джозефом Байденом перед тим, як американський лідер зустрінеться з Володимиром Путіним. 

 

 

Про це Єнін сказав в етері телеканалу "Україна 24".

 

"Ми маємо надзвичайно довірливий діалог з нашими американськими партнерами. І зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським президентом. Ми ретельно готуємо і порядок денний, і узгодження всіх логістичних аспектів відповідних контактів", – сказав заступник міністра.

 

Євген Єнін також розповів, що команда українського Президента продовжує сподіватися на зустріч із Володимиром Путіним.  

 

"Безумовно, українська сторона активно працює на всіх щаблях над питанням відновлення миру… Це дуже делікатне питання, формування про факт домовленості відбувається саме тоді, коли ця домовленість досягнута остаточно. На сьогодні такої домовленості, на превеликий жаль, немає. Так само немає узгодженого порядку денного. Відповідно, ми можемо лише продовжувати нарощувати наші зусилля як на національному рівні, так і залучати наших партнерів з "нормандського формату", активніше співпрацювати з американськими партнерами для того, щоб питання миру якомога швидше просувалося вперед", – сказав Єнін.

 

Президенти Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден та Росії Володимир Путін зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустріч відбудеться після саміту "Великої сімки" та зустрічі лідерів НАТО.

 

29.05.2021

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