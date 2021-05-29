Перший тиждень від вересня, коли в добовій статистиці ковіду не було жодного дня з 4 тис. випадків.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3096 нових випадків захворювань на COVID-19. Таким чином, статистика добових захворювань цього тижня жодного разу не перевищила 4 тисяч. Востаннє такі дані фіксували в Україні ще в кінці вересня (21-27 вересня теж не було жодної доби із 4 тис. випадків).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.

 

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (377), у Дніпропетровській (261) та Львівській (231) областях.

 

За день зафіксували 156 смертей, спричинених ускладеннями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 50 388 людей.

 

Загальна кількість виявлених випадків зросла до 2 199 769.

 

Офіційно в Україні 118 966 активних випадків ковіду.

 

29.05.2021

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