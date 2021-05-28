Галицькі хроніки COVID-19: 28 травня.

Станом на 09:00 28 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 290 969 хворих на сovid-19. За минулу добу – 379 нових випадків: 51 – на Івано-Франківщині (проведено 631 ПЛР-тест), 251 – на Львівщині (проведено 1223 ПЛР-тести) та 77 – на Тернопіллі (проведено 803 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, семеро – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 травня (09:00): 69 318 випадків, 77 нових
Тернопіль – 19 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 3 особи
Підволочиський район – 4 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 травня (09:00): 135 580 випадків, 251 новий
Львів - 97 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 травня (09:00): 86 071 випадок, 71 новий
Івано-Франківськ – 11 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 5 осіб
Городенківський район – 1 особа
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 4 особи
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 2 особи
Надвірнянський район – 6 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 2 особи
Снятинський район – 3 особи
Тисменицький район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
28.05.2021