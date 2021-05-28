Галицькі хроніки COVID-19: 28 травня.

 

Станом на 09:00 28 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 290 969 хворих на сovid-19. За минулу добу – 379 нових випадків: 51 – на Івано-Франківщині (проведено 631 ПЛР-тест), 251 – на Львівщині (проведено 1223 ПЛР-тести) та 77 – на Тернопіллі (проведено 803 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, семеро – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 травня (09:00): 69 318 випадків, 77 нових

 

Тернопіль – 19 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Козівський  район – 1 особа

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 3 особи

Підволочиський район – 4 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 травня (09:00): 135 580 випадків, 251 новий

 

Львів - 97 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 травня (09:00): 86 071 випадок, 71 новий

 

Івано-Франківськ – 11 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 5 осіб

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 4 особи

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 2 особи

Надвірнянський район – 6 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 2 особи

Снятинський район – 3 особи

Тисменицький район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

28.05.2021

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