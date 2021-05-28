Білорусь розпочала проти України торговельну війну після припинення авіасполучення.

 

Білорусь запроваджує на шість місяців режим індивідуального ліцензування низки українських товарів.

 

 

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

 

"За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі. Це рішення затверджено постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292", – написав Качка у Facebook.

 

Він уточнив, що рішення набуде чинності через 10 днів після публікації та розраховане на пів року.

 

"Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", – зазначив Качка.

 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів із 26 травня запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю. Передумовою для заборони стали події навколо пасажирського літака компанії Ryanair рейсу Атени-Вільнюс, який 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевіча.

 

28.05.2021

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