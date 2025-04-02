Дональд Трамп оголошує усьому світові торгівельну війну.

З третього квітня США запроваджують підвищені мита в для всіх країн.

Дональд Трамп розпочав торгівельну війну з усім світом. В урочистій обстановці у Рожевому саду Білого дому він проголосив друге квітня «Днем визволення» Америки та заявив, що запроваджує небачені з початку минулого століття повальні тарифи на імпорт товарів у США. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

«Сьогодні – День визволення. Це один із найважливіших днів в американській історії, це – декларація американської економічної незалежності. Ми знову зробимо Америку великою та багатою. Нашу країну обдирали понад 50 років. Такого більше не буде», – заявив Трамп.

Дональд Трамп повідомив, що вже з третього квітня будуть запроваджені дзеркального мита для всіх країн. Наприклад, для Європейської Унії вони становитимуть 20%, для Китаю — 34%, для Великої Британії — 10%. Натомість він обіцяє настання «золотого віку» у США та кінець «десятиліття пограбування» з боку друзів та ворогів Штатів.

Глава Білого дому зазначив, що торгівельні бар'єри змусять друзів та ворогів піти йому на поступки – торгівельні та територіальні. Економісти попереджають, що тепер жити важче буде всім, зокрема американцям, які й заплатять запроваджений Трампом податок на імпорт.

Трамп ще раніше заявляв, що торгові партнери наживаються на Америці, оскільки продають їй більше товарів, ніж купують у неї, а їхні тарифи вищі за американські. «Сьогоднішні тарифи у відповідь покликані вирівняти правила гри», – пояснив він.