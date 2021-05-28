На Франківщині на хабарі затримали старосту округу та двох сільських депутатів.

 

Правооохоронці задокументували отримання 200 тисяч гривень хабаря старостою округу та двома депутатами однієї з територіальних громад Івано-Франківщини. Вони вимагали гроші у директора агропідприємства з іноземними інвестиціями, яке є одним із найбільших платників податків у регіоні, повідомила пресслужба СБУ.

 

 

За даними слідства, йдеться про старосту та двох депутатів однієї з об’єднаних громад Коломийського району Івано-Франківської області.

 

За інформацією Івано-Франківської обласної прокуратури, у квітні-травні 2021 року вони вимагали, щоб директор агропідприємства перерахував 200 тисяч гривень на рахунок благодійного фонду, засновником і керівником якого є один із депутатів. Зловмисники гарантували не проводити штучні перевірки використання агропідприємством земель і не перешкоджати господарській діяльності товариства.

 

У поліції уточнили, що «староста, діючи за попередньою змовою із двома депутатами, вимагали неправомірну вигоду в сумі 200 000 гривень у директора одного з товариств за надання у користування земель громади сільськогосподарського призначення площею 65 гектарів».

 

Правоохоронці затримали трьох організаторів оборудки, згідно зі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, після переведення грошей на рахунок.

 

Затриманим повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням за ст.368 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

 

Фото ssu.gov.ua

28.05.2021

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