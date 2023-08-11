Внаслідок російського удару по Прикарпаттю загинула дитина.

Внаслідок російського ракетного удару по Прикарпаттю в Коломийському районі загинув 8-річний хлопець.

 

 

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, після російського обстрілу хлопця в критичному стані доставили до лікарні. "Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося", – прокоментувала Онищук.

 

Згідно з даними Офісу генерального прокурора, ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

 

 

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Попередньо встановлено, що росіяни здійснили обстріли аеробалістичними ракетами.

 

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що близько десятої години зранку росіяни з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ вдарили чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К. Ракети зайшли в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід, аби завдати удару по військовому аеродрому Коломия Івано-Франківської області та молодих пілотах, які мають їхати на навчання до Європи.

 

Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, одна з них, власне, потрапила в житловий сектор.

 

11.08.2023

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