В Україні вакцинували мільйон людей від ковіду.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили вже 999 074 особи.

Про це повідомило у п'ятницю Міністерство охорони здоров'я.

З огляду на те, що за добу щеплять кільканадцять тисяч українців (минулої доби – 16 293 людини), то загальна кількість вакцинованих до п'ятничного обіду, очевидно, вже перевищила мільйон.

Зокрема, 999 072 особи отримали по одній дозі вакцини. При тім 116 934 отримали вже дві дози (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 116 006 щеплень.

Минулої доби вакцинацію здійснювали 254 мобільні бригади, діяло 1485 пунктів щеплення.

Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 595 635 людей.