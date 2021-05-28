Число активних носіїв COVID-19 зменшилося до майже восьмимісячного мінімуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3306 нових випадків захворювань на COVID-19. Водночас одужало 13 298 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (384), а також у Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

 

За добу в Україні зареєстрували 156 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусу. Загалом за час епідемії померло 50 232 людей.

 

Офіційно в Україні 126 225 активних захворювань на COVID-19. Це мінімальний показник активних діагнозів за минулі майже вісім місяців. Для порівняння, найнижчим показником перед початком минулої хвилі епідемії в Україні було 127 320 захворювань (за підсумками 16 лютого). А попередній мінімум був іще 4 жовтня – тоді на обліку було 124 554 недужих.

 

Остання хвиля ковіду впала нижче, ніж попередня 

 

Найбільше недужих зареєстровано в Києві (38 923), у Харківській (10 543) та Одеській (9040) областях.

 

У Львівській області – 3743 активних діагнозів (мінімум за 11 місяців), у Тернопільській – 2787 (3-місячний мінімум), в Івано-Франківській – 1430 (мінімум за 11,5 місяця).

 

28.05.2021

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