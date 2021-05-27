Галицькі хроніки COVID-19: 27 травня.

 

Станом на 09:00 27 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 290 590 хворих на сovid-19. За минулу добу – 428 нових випадків: 71 – на Івано-Франківщині (проведено 631 ПЛР-тест), 278 – на Львівщині (проведено 1090 ПЛР-тестів) та 79 – на Тернопіллі (проведено 829 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано п'ять летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 травня (09:00): 69 241 випадок, 79 нових

 

Тернопіль – 26 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 5 осіб

Гусятинський район – 8 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Монастириський район – 2 особи

Теребовлянський район – 10 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 травня (09:00): 135 329 випадків, 278 нових

 

Львів – 100 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 18 осіб

Дрогобицький район – 14 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 14 осіб

Золочівський район – 28 осіб

Кам’янка-Бузький район – 3 осіб

Миколаївський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 18 осіб

Пустомитівський район – 5 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 8 осіб

Сокальський район – 20 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 24 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 травня (09:00): 86 020 випадків, 71 новий

 

Івано-Франківськ – 9 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Галицький район – 6 осіб

Городенківський район – 3 особи

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 17 осіб

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 1 особа

Надвірнянський район – 8 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 7 осіб

Тисменицький район – 6 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

27.05.2021

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