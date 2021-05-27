Галицькі хроніки COVID-19: 27 травня.

Станом на 09:00 27 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 290 590 хворих на сovid-19. За минулу добу – 428 нових випадків: 71 – на Івано-Франківщині (проведено 631 ПЛР-тест), 278 – на Львівщині (проведено 1090 ПЛР-тестів) та 79 – на Тернопіллі (проведено 829 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано п'ять летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині та двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 травня (09:00): 69 241 випадок, 79 нових
Тернопіль – 26 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 5 осіб
Гусятинський район – 8 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Монастириський район – 2 особи
Теребовлянський район – 10 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 травня (09:00): 135 329 випадків, 278 нових
Львів – 100 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 18 осіб
Дрогобицький район – 14 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 14 осіб
Золочівський район – 28 осіб
Кам’янка-Бузький район – 3 осіб
Миколаївський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 18 осіб
Пустомитівський район – 5 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 7 осіб
Стрийський район – 8 осіб
Сокальський район – 20 осіб
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 24 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 травня (09:00): 86 020 випадків, 71 новий
Івано-Франківськ – 9 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Галицький район – 6 осіб
Городенківський район – 3 особи
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 17 осіб
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 1 особа
Надвірнянський район – 8 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 7 осіб
Тисменицький район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
27.05.2021