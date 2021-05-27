На Донбасі загинув український воїн.

У четвер у зоні проведення Операції Об'єднаних сил неподалік від села Новотошківське на Донбасі загинув український військовослужбовець.
Про це повідомила пресова служба оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне з життям", – поінформували у штабі.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.
27.05.2021