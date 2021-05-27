На Донбасі загинув український воїн.

Міфічні ігри

Микола Глібович

Чи це є погляд, де смерть Христа є не жахливою і несправедливою, а прекрасною і з власного вибору? Що це: заперечення страху смерти як факт чи розуміння неможливості того заперечення і попри те бажання зробити смерть нестрашною?