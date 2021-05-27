Кравчук: Україна шукатиме новий майданчик для переговорів замість Мінська.

 

Голова української делеґації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив, що для переговорів щодо Донбасу шукатимуть новий майданчик, адже до Мінська не можна потрапити.

 

 

Про це Кравчук сказав в етері телеканалу "Україна 24".

 

Голова делеґації констатував, що Білорусь стає сателітом Росії.

 

"Така ситуація в Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині України, і на ситуацію на Донбасі. Ми уважно будемо стежити за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, але і з Білоруссю", – зазначив Кравчук.

 

"У нас не буде вже рейсів до Білорусі, ми не зможемо навіть туди потрапити. Таким чином, враховуючи ситуацію, що склалася, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, зрозуміло, що ми не можемо навіть розглядати питання про точку обговорення – мінську площадку. Ми обов'язково будемо шукати новий майданчик", – додав він.

 

Леонід Кравчук зазначив, що Україна звертатиметься до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, передовсім до ОБСЄ.

 

Нагадаємо, у квітні віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив: українська делеґація не їхатиме до Мінська на перемовини щодо Донбасу навіть по завершенні карантинних обмежень. Причина – недружня політика Білорусі щодо України.

 

"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участі у засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, у Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів у Мінськ для зустрічей у реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну та інше місто. Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки що перебуває під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території", – сказав Резніков.

 

27.05.2021

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