В Україні від коронавірусу померло 50 тисяч людей.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 183 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусу. Загалом за час епідемії померло 50 067 людей, згідно з офіційною статистикою.

 

Динаміка смертності від ковіду (середнє число за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я України.

 

Упродовж доби найбільше летальних випадків зареєстрували у Дніпропетровській (29 померлих), Донецькій (20) та Запорізькій (20) областях.

 

За весь час епідемії найбільше людей померло в Києві – 5055 осіб, згідно з офіційною статистикою, а також у Дніпропетровській (4051), Львівській (3546) та Харківській (3221) областях.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 3509 нових випадків захворювань на COVID-19. Водночас одужало 16 867 осіб.

 

27.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чи можливі кротовини?
Брендан Фостер
Кротовини – тунелі крізь простір – десятиліттями вважали фантастикою. Однак тепер науковці переконуються, що це не така вже й вигадка.
26.05.21 | | Наука
Славко Крушельницький – митець екстатичних кольорових видінь
Любов Волошин
Оригінальна творчість галицького художника, відомого як Slavko, була замовчувана тоталітарним режимом в Україні, але поціновувана на Заході
25.05.21 | | Минуле
Наше відчуття геометрії може виявитися унікальним
Люди краще розпізнають правильні геометричні фігури, натомість примати – ні.
25.05.21 | | Наука
От і ще одна держава-терорист
Максим МУЛЯР
Звісно, від режиму Лукашенка давно ніхто не очікує нічого доброго. Утім піратське захоплення літака з використанням винищувача шокувало навіть найпалкіших критиків бацьки.
24.05.21 | | У світі
Референтка Ніна Селезінка
Юлія Овсяник
Якби Неоніла Селезінка жила нині, вона б вела один із найцікавіших блогів, очолювала успішну жіночу організацію чи відкрила найпопулярнішу мережу дошкільних закладів...
24.05.21 | | Минуле
Етапи дорослішання
Юрко ТИМЧУК
Чинну владу бештають за інфантильність і некомпетентність, на що чинна влада відповідає дитячо-юнацькою запальною безпосередністю. Огляд подій тижня в Україні.
24.05.21 | | Україна
Злодій
Василь СТЕФАНИК
Одна з найсильніших новел Стефаника, за його власним признанням: «річ, яка мене на старість дуже зворушила і найбільше мені подобалася»
22.05.21 | | Минуле
Освіта і освіченість
Станіслав Комарек
Роль освічених людей і зміст поняття «освіта» розмиті як ніколи, а думка про те, що науки мали би вести до «мудрості», видається облуднішою, ніж будь-коли. 
22.05.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.