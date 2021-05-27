В Україні від коронавірусу померло 50 тисяч людей.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 183 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусу. Загалом за час епідемії померло 50 067 людей, згідно з офіційною статистикою.

Динаміка смертності від ковіду (середнє число за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я України.

Упродовж доби найбільше летальних випадків зареєстрували у Дніпропетровській (29 померлих), Донецькій (20) та Запорізькій (20) областях.

За весь час епідемії найбільше людей померло в Києві – 5055 осіб, згідно з офіційною статистикою, а також у Дніпропетровській (4051), Львівській (3546) та Харківській (3221) областях.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 3509 нових випадків захворювань на COVID-19. Водночас одужало 16 867 осіб.