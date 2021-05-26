Кулеба обурений тим, що Україні не знайшли місця на саміті НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не може зрозуміти, чому Організація Північноатлантичного договору не знайшла формату для участі української сторони в червневому саміті лідерів країн Альянсу.

Про це Кулеба сказав у середу на брифінгу в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність. Приклади таких закритих самітів були", – сказав Кулеба, нагадавши, що один із таких самітів відбувся 2017 року в Брюсселі.

"Але ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій Російської Федерації проти України в Чорноморському регіоні та проти членів Альянсу. Я маю на увазі останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо – як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі України у цьогорічному саміті", – зазначив міністр.

Він додав, що Україна вдячна партнерам із НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року. "Але з тих пір пройшло вже 13 років, і жодного кроку для виконання цього рішення не було зроблено. Коли нам в Україні іноді дорікають за занадто повільні реформи, то що тоді вже казати про ухвалення і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом? Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилась на політику годування обіцянками", – сказав Кулеба.

"Якщо в 2008 році була дана обіцянка, що Україна і Грузія зрештою стануть членами НАТО, і наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ, то важко уявити кращий і більш важливий момент для ухвалення таких рішень, ніж 2021 рік", – додав міністр.

Він наголосив, що вже настав час відверто говорити з українським суспільством про те, що в питаннях євроатлантичної інтеграції м’яч не завжди перебуває на українському боці. "Ми чекаємо на пас від Альянсу", – сказав Кулеба.