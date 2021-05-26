Лукашенко бреше: в Украерорусі спростували заяву про відмову приймати літак у Львові та Києві.


У ДП «Украерорух» заявили, що інформація Олександра Лукашенка про запити «мінованого» літака Ryanair на екстрену посадку в Україні – у Львові та Києві – не відповідає дійсності. Про це сьогодні, 26 травня, повідомив керівник «Украероруху» Андрій Ярмак.

 

 

Олександр Лукашенко під час виступу в парламенті заявив, що літак Ryanair транзитного рейсу FR #4978 після повідомлення про «замінування» відмовилися приймати Вільнюс, Варшава, Львів і Київ, тому лайнер посадили в Мінську.


«Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів або Київ? Чому зараз стражденні і ридаючі не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?» – цитує виступ Лукашенка видання «Белта».

 

В Україні спростували цю заяву. Керівник держпідприємства «Украерорух» Андрій Ярмак зявив, що «інформація про нібито відмову української сторони прийняти літак Ryanair, який згодом екстрено здійснив посадку у аеропорту Мінська», не відповідає дійсності.


«Украерорух» офіційно заявляє, що під час виконання транзитного рейсу FR #4978 авіакомпанії Ryanair у повітряному просторі України, який відбувся 23 травня 2021 року, надання аеронавігаційного обслуговування було здійснено згідно з поданим планом польоту та у відповідності до встановлених правил та процедур. Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху "Украероруху" з жодних джерел не надходило», – заявив керівник «Украероруху» Андрій Ярмак.


Протягом 25-хвилинного перебування літака в Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувалися в штатному режимі, як це передбачено стандартами і рекомендованою практикою ІКАО, уточнив керівник «Украероруху» в коментарі «Інтерфакс-Україна».


У міжнародному аеропорті «Київ» також заявили, що не отримували 23 травня запиту на посадку від екіпажу літака Ryanair, який примусово посадили у Мінську.

 


Нагадаємо, 23 травня білоруські спецслужби змусили приземлитись у Мінську літак авіакомпанії Ryanair, котрий летів з Афін до Вільнюса. На його борту перебував білоруський опозиціонер та засновник опозиційних Telegram-каналів Роман Протасевіч, його затримали.


Лідери парламентських комітетів із закордонних справ США та ще низки країн закликали розслідувати перехоплення рейсу, а на час розслідування інциденту вимагали призупинити всі польоти над республікою. Близько 10 європейських авіакомпаній повідомили про відмову від польотів через територію республіки.


У понеділок, 24 травня, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. У вівторок, 25 травня, на позачерговому засіданні уряду було ухвалене рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

 

Фото belta.by

 

26.05.2021

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