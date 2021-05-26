Кремль вербував блогерів і ютюберів для дискредитації західних вакцин.

Передовсім пропагандистська атака мала бути спрямована проти BioNTech/Pfizer.

 

 

Пов’язана з кремлем піар-аґенція Fazze пропонувала плату блогерам, ютюберам та іншим інтеренет-інфлюенсерам в Європі, аби ті розповідали своїм підписникам про загибель сотень пацієнтів після щеплення вакциною BioNTech/Pfizer. Про це повідомила британська газета The Guardian.

 

Як повідомило видання у вівторок, 25 травня, представники аґенції зв'язувалися з кількома французькими і німецькими відеоблогерами, котрі спеціалізуються на темі науки та охорони здоров'я. Поганенькою англійською мовою вони попросили їх пояснити своїм підписникам, що рівень смертності серед людей, котрі отримали заштрик вакцини Pfizer, стрімко зростає. Блогерів просили дати в своїх публікаціях посилання на сайт видання Le Monde, а також портали Reddit і Ethical Hacker з інформацією, яка нібито підтверджує дані про смерті після вакцинації .

 

Як вказує The Guardian, стаття в Le Monde присвячена даними, які нібито викрали російські гакерами з Європейської аґенції лікарських засобів (EMA) і опублікували пізніше в даркнеті. Однак в цій статті немає інформації про рівень смертності, підкреслюють британські журналісти. «Сторінки двох інших згаданих сайтів зараз видалені», – констатують в The Guardian.

 

Популярний французький відеоблогер Лео Грассе (Léo Grasset) опублікував в Twitter скріншоти електронних листів від Fazze. Він вказав, що у кампанії, в рамках якої йому надійшло це замовлення, був «колосальний бюджет». Також і популярний німецький блогер Мірко Дрочман (Mirko Drotschman) оприлюднив копію мейла з аналогічною пропозицією.

 

Журналісти The Guardian, покликаючись на дані в соцмережі LinkedIn, пишуть, що керівництво аґенції Fazze – це росіяни з Москви. Адреса аґенції значить як Percy Street 5 в Лондоні, проте відповідного офісу за вказаною адресою не виявлено. 25 травня Fazze  закрила свій сайт і зробила свій еккаунт в соцмережі Instagram приватним.

 

Нагадаємо, що 28 квітня Європейська зовнішньополітична служба (EAD) опублікувала доповідь, згідно з якою Росія намагається за допомогою дезінформації підірвати довіру до західних вакцин від коронавіруса.

26.05.2021

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