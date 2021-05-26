Вперше нардепа судитимуть за кнопкодавство.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило в суд справу про неперсональне голосування народного депутата з групи "Довіра" Владислава Поляка.

Як повідомляють правоохоронці, це перший випадок притягнення до відповідальності за ст.364-2 Кримінального кодексу "Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України".

В Офісі генерального прокурора не називають імені обвинуваченого, але інтернет-видання "Українська правда" пише, що йдеться про Владислава Поляка.

Розслідуванням встановлено, що народний обранець у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення неодноразово голосував замість колеги.

У лютому 2021 року Поляку повідомили про підозру в кнопкодавстві. Нардепа викликали в Офіс генпрокурора для вручення підозри, але він не з’явився, а про причини неявки не повідомив. Відтак повідомлення про підозру направили за місцем його проживання, на електронну пошту депутата та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

Згідно зі законом, кнопкодавство карається штрафом від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51–85 тисяч гривень).