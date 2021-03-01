Дмитро Разумков запускає сенсорну кнопку у Верховній Раді.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запроваджує сенсорну кнопку для голосування у Верховній Раді з вівторка, 2 березня.

Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради в понеділок, передає аґенція "Укрінформ".

"Минулого тижня завершили роботу і провели тестування щодо того, щоб ввести в дію систему сенсорної кнопки в залі Верховної Ради України. Вона працює, вона пройшла перевірку відповідною організацією, і з цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час голосування і під час засідань Верховної Ради України", – поінформував Разумков.

Спікер запевнив, що сенсорна кнопка відповідає всім нормам, її протестував інститут-розробник. "Ті питання, які викликали дискусію, вони були прибрані, і в нас є офіційне заключення, офіційний акт про те, що вона може використовуватися", – зазначив Голова ВР.

Зі слів Разумкова, з наступного пленарного засідання, 2 березня, Верховна Рада зможе дійсно продемонструвати систему, яка не буде дозволяти застосовувати кнопкодавство. Він попросив усіх колег зібратися завтра о 09:45 у сесійній залі для того, щоби протестувати нову систему і о 10:00 розпочати засідання з новими механізмами голосування.

Водночас Разумков зазначив, що це не знімає з порядку денного питання подальшої модернізації системи, яка працює з 2008 року, і наголосив на важливості впроваджувати нові більш сучасні системи голосування.

Разумков поінформував, що в сесійній залі будуть встановлені і скоро запрацюють додаткові камери.

"Паралельно з цим ми займаємося питанням оновлення системи "Рада", є декілька варіантів руху в цьому напрямі – є вітчизняні аналоги, є більш такі сучасні іноземні, які також дозволяють використовувати біометричні показники людини для того, щоб точно вже зняти питання, пов'язані з кнопкодавством", – розповів спікер.