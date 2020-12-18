Шкарлет не отримав 226 голосів: голосування сфабрикували.

 

Партія "Голос" вимагає скасувати постанову про призначення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета: голосування за його кандидатуру було сфабриковане. У четвер Шкарлет отримав 226 голосів у Верховній Раді – мінімальну кількість голосів для прийняття рішення. "Голос" виявив, що кандидатуру Шкарлета підтримав депутат "ОПЗЖ" Григорій Суркіс, котрого не було в сесійній залі.

 

Постанову про скасування Шкарлетового призначення подала народна депутатка Наталія Піпа.

 

 

"Суркіса не було в Раді. Його картка проголосувала за Шкарлета! Тобто 226 голосів нема... Реєструємо відповідну постанову. Завтра нас можуть чекати зміни по призначенню Шкарлета!" – прокоментувала Піпа.

 

Нагадаємо, за Шкарлета проголосувала коаліція з депутатів "Слуги народу" та проєктів, співзасновниками котрих виступають колишні діячі Партії реґіонів. "СН" дала 171 голос (із 246 членів фракції), "ОПЗЖ" – 20 (із 44), "Довіра" – 16 (із 20), "За майбутнє" – 12 (із 24).

 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв відреагувати на зауваження депутатської зали.

 

"Якщо ми говоримо про цей випадок, – якщо будуть факти, ви знаєте позицію, мені абсолютно байдуже, від якої політичної сили це буде відбуватися. У нас діє закон – один для всіх – про неперсональне голосування та кримінальну відповідальність за це. Якщо є факти – будемо збиратися, будемо вирішувати це питання", – сказав голова ВР на етері телеканалу "1+1".

 

18.12.2020

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