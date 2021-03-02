У ВР запустили сенсорну кнопку для голосування.

Верховна Рада почала використовувати в залі пленарних засідань сенсорну кнопку, котра змушує народних депутатів задіювати дві руки для голосування на робочих місцях.
Як зазначив Голова ВР Дмитро Разумков, відкриваючи засідання у вівторок, використання сенсорної кнопки дасть змогу унеможливити неперсональне голосування, передає "Інтерфакс-Україна".
Депутати перед засіданням протестували систему.
Також у сесійній залі змонтували декілька камер, аби ретельніше відстежувати поведінку нардепів.
02.03.2021