У ВР запустили сенсорну кнопку для голосування.

 

Верховна Рада почала використовувати в залі пленарних засідань сенсорну кнопку, котра змушує народних депутатів задіювати дві руки для голосування на робочих місцях. 

 

 

Як зазначив Голова ВР Дмитро Разумков, відкриваючи засідання у вівторок, використання сенсорної кнопки дасть змогу унеможливити неперсональне голосування, передає "Інтерфакс-Україна".

 

Депутати перед засіданням протестували систему.

 

Також у сесійній залі змонтували декілька камер, аби ретельніше відстежувати поведінку нардепів.

 

02.03.2021

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