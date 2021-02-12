Уперше народному депутатові повідомили про підозру в кнопкодавстві.

 

Вперше в історії України народному депутату повідомили про підозру у неперсональному голосуванні.

 

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за фактами здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосувань замість іншого народного депутата. Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України", – прокоментувала вона.

 

Венедіктова не назвала прізвища нардепа. Водночас видання "Українська правда" пише, що йдеться про члена депутатської групи "Довіра" Владислава Поляка.

 

У лютому 2020 року нардеп неодноразово кнопкодавив з використанням персональної картки колеги під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

 

Згідно зі законом, кнопкодавство карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень).

 

12.02.2021

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