Уперше народному депутатові повідомили про підозру в кнопкодавстві.

Вперше в історії України народному депутату повідомили про підозру у неперсональному голосуванні.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за фактами здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосувань замість іншого народного депутата. Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України", – прокоментувала вона.

Венедіктова не назвала прізвища нардепа. Водночас видання "Українська правда" пише, що йдеться про члена депутатської групи "Довіра" Владислава Поляка.

У лютому 2020 року нардеп неодноразово кнопкодавив з використанням персональної картки колеги під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Згідно зі законом, кнопкодавство карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень).