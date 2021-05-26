Тижнева статистика захворювань на ковід впала до мінімуму за 2021 рік.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3395 нових випадків коронавірусної хвороби. Середня кількість добових захворювань упала до мінімального показника за дві хвилі епідемії – 3518 випадків (середнє за сім діб); попередній мінімум був 5 лютого – 3600.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (385), а також у Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

За добу зафіксовано 208 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідеміїпомерло 49 893 людей.