Галицькі хроніки COVID-19: 26 травня.

Станом на 09:00 26 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 290 162 хворих на сovid-19. За минулу добу – 294 нових випадки: 54 – на Івано-Франківщині (проведено 689 ПЛР-тестів), 172 – на Львівщині (проведено 1497 ПЛР-тестів) та 68 – на Тернопіллі (проведено 1050 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано п'ять летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині та троє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 травня (09:00): 69 162 випадки, 68 нових
Тернопіль – 9 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 7 осіб
Козівський район – 7 осіб
Лановецький район – 3 особи
Підволочиський район – 3 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 травня (09:00): 135 051 випадок, 214 нових
Львів - 85 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 травня (09:00): 85 949 випадків, 45 нових
Івано-Франківськ – 9 осіб
Галицький район – 16 осіб
Городенківський район – 2 особи
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 12 осіб
Коломийський район – 2 особи
Косівський район – 1 особа
Надвірнянський район – 3 особи
Рогатинський район – 4 особи
Рожнятівський район – 2 особи
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
26.05.2021