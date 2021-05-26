Галицькі хроніки COVID-19: 26 травня.

 

Станом на 09:00 26 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 290 162 хворих на сovid-19. За минулу добу – 294 нових випадки: 54 – на Івано-Франківщині (проведено 689 ПЛР-тестів), 172 – на Львівщині (проведено 1497 ПЛР-тестів) та 68 – на Тернопіллі (проведено 1050 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано п'ять летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині та троє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 травня (09:00): 69 162 випадки, 68 нових

 

Тернопіль – 9 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 7 осіб

Козівський район – 7 осіб

Лановецький район – 3 особи

Підволочиський район – 3 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

26 травня (09:00): 135 051 випадок, 214 нових

 

Львів - 85 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 травня (09:00): 85 949 випадків, 45 нових

 

Івано-Франківськ – 9 осіб

Галицький район – 16 осіб

Городенківський район – 2 особи

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 12 осіб

Коломийський район – 2 особи

Косівський район – 1 особа

Надвірнянський район – 3 особи

Рогатинський район – 4 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Тлумацький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

26.05.2021

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