Галицькі хроніки COVID-19: 25 травня.

 

Станом на 09:00 25 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 289 868 хворих на сovid-19. За минулу добу – 305 нових випадків: 38 – на Івано-Франківщині (проведено 590 ПЛР-тестів), 214 – на Львівщині (проведено 915 ПЛР-тестів) та 53 – на Тернопіллі (проведено 869 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині, дев'ятеро людей померло на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 травня (09:00): 69 094 випадки, 53 нових

 

Тернопіль – 18 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 4 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 травня (09:00): 134 879 випадків, 214 нових

 

Львів - 87 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 травня (09:00): 85 895 випадків, 38 нових

 

Івано-Франківськ – 7 осіб

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 2 особи

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 3 особи

Коломийський район – 2 особи

Косівський район – 2 особи

Надвірнянський район – 3 особи

Рожнятівський район – 10 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Тлумацький район – 4 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

25.05.2021

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