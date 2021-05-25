Галицькі хроніки COVID-19: 25 травня.

Станом на 09:00 25 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 289 868 хворих на сovid-19. За минулу добу – 305 нових випадків: 38 – на Івано-Франківщині (проведено 590 ПЛР-тестів), 214 – на Львівщині (проведено 915 ПЛР-тестів) та 53 – на Тернопіллі (проведено 869 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині, дев'ятеро людей померло на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 травня (09:00): 69 094 випадки, 53 нових
Тернопіль – 18 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 1 особа
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 4 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 травня (09:00): 134 879 випадків, 214 нових
Львів - 87 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 травня (09:00): 85 895 випадків, 38 нових
Івано-Франківськ – 7 осіб
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 2 особи
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 3 особи
Коломийський район – 2 особи
Косівський район – 2 особи
Надвірнянський район – 3 особи
Рожнятівський район – 10 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Тлумацький район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
25.05.2021