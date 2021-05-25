Білорусь надіслала Україні ноту через тарапати з авіасполученням.

Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Посольство Білорусі в Україні

"У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що це нічим необґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин", – повідомило посольство Білорусі в Україні.

У білоруській амбасаді, зокрема, зазначили, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Белавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, повернули до київського аеропорту "Жуляни" під загрозою застосування бойової авіації.

У диппредставництві додали, що збитку від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна і її громадяни.

"Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змоги громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в самий розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей до України з огляду на необхідність використання для перельотів альтернативних аеропортів", – ствердили у посольстві.

У ноті зазначено, що "білоруська сторона розраховує, що обурливе рішення України з авіаційної блокади Республіки Білорусь, метою якої є завдання економічних збитків авіаційній галузі Білорусі, буде в найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту "Мінськ" літака авіакомпанії Ryanair, здійсненої екіпажем цього повітряного судна в повній відповідності до міжнародних правил та стандартів у сфері авіаційної безпеки".

Офіційний Мінськ заявив, що Україна має дотримуватися принципів невтручання у внутрішні справи один одного.

Натомість речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив: посольству Білорусі треба апелювати не до України, а до влади своєї країни. Адже її політика стала небезпечною для інших країн світу.

"Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair у Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" і непередбачуваність подальших дій білоруської влади. Саме тому посольству Білорусі треба апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для інших країн світу", – сказав Ніколенко у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що припинення авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком, який має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян.

"Не Україна створює проблеми у відносинах із Білоруссю, а навпаки – деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії", – пояснив Ніколенко.

Зі слів спікера МЗС, за прикладом України з міркувань безпеки низка інших країн ухвалила аналогічні рішення, а європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір.