Шмигаль: До кінця каденції Зеленського земля може подорожчати вдвічі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років.

Про це Шмигаль сказав на форумі "Україна 30. Земля" у вівторок, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Відкриття ринку землі приведе до зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років, такі наші оцінки", – сказав голова уряду.

Прем'єр також зазначив, що потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів за ефективного управління землею становить до 12 мільярдів гривень.

Шмигаль запевнив, що уряд встигає підготувати всі необхідні нормативні акти для запуску ринку землі.