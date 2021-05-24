Галицькі хроніки COVID-19: 24 травня.

Станом на 09:00 23 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 289 563 хворих на сovid-19. За минулу добу – 131 новий випадок: 35 – на Івано-Франківщині (проведено 404 ПЛР-тести), 41 – на Львівщині (проведено 573 ПЛР-тести) та 55 – на Тернопіллі (проведено 481 ПЛР-тест).

За минулу добу зафіксовано три летальні випадки: одна людина померла на Тернопільщині та двоє на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 травня (09:00): 69 041 випадок, 55 нових

Тернопіль – 15 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 2 особи

Заліщицький район – 7 осіб

Зборівський район – 4 особи

Гусятинський район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Чортківський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 травня (09:00): 134 665 випадків, 41 новий

Львів – 12 осіб

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Золочівський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 8 осіб

Сокальський район – 4 особи

Стрийський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 травня (09:00): 85 857 випадків, 35 нових

Богородчанський район – 11 осіб

Галицький район – 4 особи

Городенківський район – 5 осіб

Косівський район – 1 особа

Надвірнянський район – 7 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.