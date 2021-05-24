Галицькі хроніки COVID-19: 24 травня.

Станом на 09:00 23 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 289 563 хворих на сovid-19. За минулу добу – 131 новий випадок: 35 – на Івано-Франківщині (проведено 404 ПЛР-тести), 41 – на Львівщині (проведено 573 ПЛР-тести) та 55 – на Тернопіллі (проведено 481 ПЛР-тест).
За минулу добу зафіксовано три летальні випадки: одна людина померла на Тернопільщині та двоє на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 травня (09:00): 69 041 випадок, 55 нових
Тернопіль – 15 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 2 особи
Заліщицький район – 7 осіб
Зборівський район – 4 особи
Гусятинський район – 1 особа
Кременецький район – 3 особи
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Чортківський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 травня (09:00): 134 665 випадків, 41 новий
Львів – 12 осіб
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Золочівський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 8 осіб
Сокальський район – 4 особи
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 травня (09:00): 85 857 випадків, 35 нових
Богородчанський район – 11 осіб
Галицький район – 4 особи
Городенківський район – 5 осіб
Косівський район – 1 особа
Надвірнянський район – 7 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.05.2021