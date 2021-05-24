Україна припиняє авіасполучення із Білоруссю.

 

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Білорусі.

 

 

Про це повідомила пресова служба Офісу президента за підсумками понеділкової наради з урядовцями на Банковій.

 

У нараді взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

 

"Учасники наради проаналізували події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська", – переповіли в ОП.

 

Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, авіасполучення припинять повністю.

 

"З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, Президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Керівник держави доручив уряду опрацювати відповідне питання", – сказав Данілов у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Секретар РНБО наголосив, що "затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську – це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами".

 

24.05.2021

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